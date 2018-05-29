От атак на землю Херсонес будет искать защиты у ЮНЕСКО

Летом этого года в Санкт-Петербурге впервые на постсоветском пространстве состоится 36-я сессия Комитета Всемирного наследия. От Украины на ней будут представлены Херсонес и православные церкви Карпатского региона (совместно с Польшей). Включение в список станет не единственной возможностью привлечь достаточные инвестиции для реставрации памятников и кардинального изменения отношения к ним со стороны властей и общественности.

Во все эпохи синие воды Черного моря, скалистые берега крымского побережья влекли к себе разнообразный люд. Средневековые итальянские купцы, орды татарских и турецких завоевателей, солдаты Российской империи век за веком писали книгу истории Крыма. А древнейшими пришельцами в северном Причерноморье были античные греческие мореплаватели, которые две с половиной тысячи лет назад, в ходе Великой греческой колонизации, добрались до крымского полуострова, основав здесь ряд полисов - городов-государств, один из которых получил название Херсонес Таврический.

В течение почти двух тысячелетий Херсонес оставался маяком цивилизации, что устоял несмотря варварские набеги. История древнего полиса начинается со второй половины V в. до н.э., хотя в ходе археологических раскопок были найдены остатки керамики, что относит нас еще в VI в. до н.э.

Собственно слово «Херсонес» переводится с греческого как «полуостров». Город действительно располагался на небольшом полуострове между двумя бухтами. Тавры - воинственное племя, заселявшее соседние горные местности, - дали рождение эпитета «Таврический», т.е. «находится на земле тавров».

Жизнь херсонеситов, как и жителей других древнегреческих колоний, целиком зависела от земледельческой округи - хоры, как они сами ее называли. Сельские усадьбы и наделы граждан Херсонеса - объект исследования современных ученых различных специальностей.

Городище Херсонеса представляет собой экспозицию открытых раскопками зданий и сооружений, которые соответствуют различным периодам жизни города: эллинистическому, римскому и, главным образом, византийскому. Экспозиция занимает большую площадь (45 га) и предоставляет исчерпывающее представление о городском планировании (т. н. гипподамово), потерпевшем лишь незначительные изменения в течение двухтысячелетнего существования Херсонеса. Херсонесское городище, компактно расположенное на морском побережье в черте города Севастополь, но вдали от современных застроек, является одним из наиболее привлекательных туристических объектов нашей страны. Исследования на городище проводятся ежегодно силами ведущих научных учреждений, как отечественных, так и зарубежных.

В начале своего существования Херсонес занимал незначительную часть полуострова, граничащую с западным побережьем Карантинной бухты. В дальнейшем, вследствие неоднократных расширений границ города, его территория увеличилась почти вдвое, и к началу первых веков нашей эры подошла к восточному побережью Песчаной бухты.

В течение двух тысячелетий Херсонес неоднократно менял свой архитектурный облик: войны, пожары, рост населения, смена религий накладывали определенный отпечаток на вид города. Удивительным образом уцелели его уникальные памятники античного времени. Среди них - сердце любого древнегреческого полиса - агора, центральная площадь. Заложенная здесь еще по первоначальной планировке города в V в. до н.э., она веками не меняла своего назначения. В античные времена здесь располагались храмы, алтари, статуи богов, проходили заседания народного собрания. После распространения христианства в IV в. до н.э. на агоре появился архитектурный ансамбль из 7 храмов. В середине XIX в. в честь крестителя Руси, киевского князя Владимира, который крестился в Херсонесе, на месте агоры возводится собор его имени.

Среди живописных античных развалин Херсонеса выделяются руины амфитеатра. Первоначально театр служил для проведения спектаклей и местных праздников. В годы властвования в городе римлян театр использовали для боев гладиаторов. В эпоху раннего средневековья театральные представления были запрещены византийским императором, каменные глыбы театра разобраны на укрепление крепостных стен. Территорию театра засыпали и застроили небольшими христианскими церквями. Остатки христианского храма, размещенные в орхестре, были разобраны во время раскопок.

А своеобразной визитной карточкой Херсонеса Таврического являются разрушенные многочисленные базилики. Среди них - Уваровская, одна из крупнейших в Крыму. Базилика 1935 г. в действительности была возведена в VI в. н.э. на месте более раннего храма, который, по предположению историков, был синагогой. Эта базилика стала негласным символом Херсонеса, украсив своим изображением денежную купюру достоинством в 1 гривну.

Окраины города были заселены различными племенами, мирными и враждебными, а в средние века, когда Херсонес становится христианской столицей полуострова, вокруг него появляется множество монастырей и скитов, а также знаменитые пещерные города. В конце XIV в. нашествие кочевников положило конец существованию города и руины похоронила земля.

Только в 1827 г., спустя почти полвека после основания г. Севастополя, на этом месте начались раскопки, почти сразу же принесшие Херсонесу еще одно название - «Русская Троя». Из года в год из-под многовековых пластов появлялись дома и улицы, площади и храмы древнего города. Находок было так много, что вскоре из них сложилась интереснейшая экспозиция - так возник археологический музей. В следующем году ему исполняется 120 лет.

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» в будущем имеет все шансы превратится в музей под открытым небом мирового значения. Этому будет способствовать внесение его в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Попытки внести Херсонес в список ЮНЕСКО предпринимались давно. В 1989 г. объект пополнил список претендентов на этот почетный статус. Весной 2011 г. на заседании Гуманитарного совета при президенте Украины Виктор Янукович дал задание активизировать работу в данном направлении и привести в порядок уникальные памятники, расположенные на территории страны - в частности, Херсонес и Бахчисарай.

«Министр культуры дал распоряжение подготовить номинацию Херсонеса для включения в Список ЮНЕСКО. Это должно быть сделано до февраля 2012 года, - комментирует ситуацию заведующая сектором паспортизации памятников национального заповедника «Херсонес Таврический» Наталья Бескоровайная. - Сейчас разрабатываем номинационное досье по объектам заповедника. В этом помогает Научно-исследовательский институт по исследованию и охране достопримечательностей Минкультуры. А до сентября ожидается визит экспертов ЮНЕСКО».

Леонид Жунько, который летом 2011 года занял пост директора «Херсонеса Таврического», считает, что одной из острых угроз для заповедника является его расположение в самом центре города Севастополь, ведь, по его словам, «интересов различных структур к землям Херсонеса - множество. И мы вынуждены уступать и терять свои драгоценные земли, в том числе - и свою хору Херсонеса».

Но включение памятника в список всемирного наследия ЮНЕСКО новый директор считает своей главной задачей.

«Наша работа в этом году - утвердить охранную зону заповедника, которая включает городище и хору, чтобы внести их в общее описание памятника и представить в ЮНЕСКО», - объясняет Юлия Стриленко, технолог-реставратор, заслуженный строитель Украины. - Заявку в ЮНЕСКО следует подавать только при условии четкого определения границ объекта на государственном уровне. Дальше что-то менять на данной территории возможно только по согласованию с этой международной организацией».

А пока заповедник решает ряд проблем, связанных не только с сохранением, реставрацией и презентацией объектов, расположенных на его территории. Православная церковь Московского патриархата заинтересована в этих святых местах, связанных с Крестителем Руси князем Владимиром. В 2000 г., после очередной острой дискуссии об использовании данной территории между археологами и церковью, правительство Украины еще раз рассмотрело этот вопрос. Тогда Херсонес остался в государственной собственности как национальный заповедник, а церковь получила возможность проводить службу во Владимирском соборе, памятнике XIX века.

К Херсонесу проявляют интерес ученые, археологи, реставраторы всего мира. Так, Институт классической археологии Техасского университета (США) при финансовой поддержке Института гуманитарных исследований Паккарда в течение десяти лет немало сделал для сохранения украинского объекта. А консервацией памятника занималась известная в этой сфере британская компания «Генри Клир и К».

Фондохранилище заповедника построено на мировом уровне. Туда пускают не всех, здесь поддерживается определенный температурный и световой режим, ведутся консервационные работы. Рядом мирно и творчески соседствуют тиски, кисти, пилочки и шедевры мировой цивилизации. В этом современном «антикварном салоне» артефактам античности и средневековья дают вторую жизнь - уже не как предметов потребления, а как уникальных музейных экспонатов.

Недавно греческий фонд Левентиса выделил грант музею на новую античную экспозицию, которую планируется открыть в конце 2012 г. А пока эксклюзивной гордостью музея является портрет юноши IV века до н.э. и Присяга граждан Херсонеса (конец IV века до н.э.) - программный законодательный документ, который регламентировал жизнь древнего полиса. Сейчас они находятся в фондохранилище музея, но в будущем могут быть представлены широкой публике. А создание на этом месте археологического парка (с определением границ) позволит защитить территорию от возможных посягательств и сохранить все, что здесь находится.

Влада Прокаева, автор проекта «Наше наследие», заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО Дипломатической академии при МИД Украины, глава Фонда «Одаренные дети - будущее Украины».