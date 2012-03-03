Послушник украл из монастыря драгоценности и сбежал

Правоохранительные органы в Николаевской области задержали послушника, который вынес из Севастопольского монастыря преподобного Паисия Величковского УПЦ драгоценностей на сумму свыше 40 тыс. грн.

Об этом сайту «Крым. Комментарии» сообщили в секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Севастополе.

Заявление о краже поступило в севастопольскую милицию от наместника монастыря, который сообщил, что послушник украл золотые украшения, которые жертвовали прихожане, излечившиеся от бесплодия.

36-летний злоумышленник взломал дверь, разбил застекленную нишу, украл драгоценности и скрылся, но через несколько дней милиция его задержала. Как оказалось, мужчина нес послушание в монастыре всего несколько месяцев.

С украденным золотом он уехал в Симферополь, а потом отправился в вояж по городам Украины - Херсон, Одесса, Винница. Ни в одном из городов злоумышленник долго не засиживался. Впоследствии оперуполномоченные получили информацию, что послушник собирается отправиться на автобусе в Днепропетровск, к своей девушке. Его задержали под Николаевом. При нем была изъята часть похищенных золотых украшений и квитанции о том, что драгоценности он сдавал в ломбарды в различных городах Украины.

В настоящее время следственно-оперативные группы направлены в различные города для изъятия похищенных золотых украшений. В отношении похитителя церковного имущества возбуждено уголовное дело.

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