В Германии вышла книга «Христиане-мученики 2011»
18:52, 02 марта 2012Общество
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О трагической реальности
В Германии, в издательстве агентства idea, вышла книга «Христиане-мученики 2011», сообщает Седмица.ru.
В ней рассказывается обо всех христианах в мире, которые были подвергнуты дискриминации, преследованиям и убийствам в прошедшем году.
Ежегодник «Христиане-мученики 2011» рассказывает на своих страницах о трагической реальности и призывает читателей внести свой вклад в предотвращение антихристианских гонений в мире.
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