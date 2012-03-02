В Германии вышла книга «Христиане-мученики 2011»

В Германии, в издательстве агентства idea, вышла книга «Христиане-мученики 2011», сообщает Седмица.ru.

В ней рассказывается обо всех христианах в мире, которые были подвергнуты дискриминации, преследованиям и убийствам в прошедшем году.

Ежегодник «Христиане-мученики 2011» рассказывает на своих страницах о трагической реальности и призывает читателей внести свой вклад в предотвращение антихристианских гонений в мире.