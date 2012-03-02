Евангелие времен Даниила Галицкого переводят на украинский

Одно из древнейших рукописных евангелий Украина - Бучацкое, написанное галицко-волынской наречии в начале XIII века, начали переводить на украинский язык. Об этом сообщил председатель ОО "Землячество тернополян в Киеве" Ярослав ФЛИССАК, информирует РИСУ со ссылкой на Gazeta.ua.

"Это большое счастье, что такая ценность уцелела. Наверное, на определенном историческом этапе добрые люди сделали так, чтобы эта книга стала малоизвестной. Иначе, боюсь, ее ждала бы судьба тех других тысяч уникальных книг украинской старины, которые в советское время были уничтожены или просто пропали", - рассказал Ярослав ФЛИССАК.

В прошлом году организация выдала 300 экземпляров Евангелия в оригинале большим форматом. Издание профинансировали меценаты. Сейчас тернопольское землячество организует перевод рукописи на украинский язык.

Искусствовед Вера СВЕНЦИЦКАЯ в своем исследовании Бучацкого Евангелия предполагает, что оно было написано в Богородицком монастыре села Городище, позднее сохранялось в Хрестовоздвиженивському василианском монастыре в Бучаче - именно отсюда и современное название рукописи, данное ему исследователями.

До наших времен полный текст Евангелие не уцелел, осталось только 160 листов. В неопределенное время было утеряны его первые страницы, и некоторые из средних. Несмотря на это оно считается одним из ценнейших в Украине, ведь написано за 400 лет до Пересопницкого, на котором присягают президенты.