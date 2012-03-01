В Польше обнаружили фрески XV века

Фрески, обнаруженные в польской православной церкви в деревне Посада Рыботыцка, расположенной на востоке страны, ученые датировали XV веком. Как сообщает Associated Press, такое заявление было сделано во вторник, 28 февраля, во время пресс-конференции, посвященной данному открытию.

Историк искусства Ярослав ГЕМЗА рассказал, что только недавние исследования позволили отнести фрески к позднему Средневековью. Сами фрески, закрашенные белой краской, частично были обнаружены учеными еще в 60-х годах минувшего века.

По словам ГЕМЗЫ, в настоящее время идет сбор средств на реставрацию фресок, которые сейчас находятся в плохом состоянии. Их фотографии также впервые были обнародованы на прошедшей пресс-конференции.

Ценность древних изображений заключается в том, что фрески в этой церкви являются единственным полным собранием библейских образов, нарисованных на стенах, в Польше и является также большой редкостью для стран Центральной Европы.

Седмица.Ru

