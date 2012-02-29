В Херсоне откроется выставка современных икон

В херсонском художественном музее 2 марта в 17.00, по благословению архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна, откроется выставка современных икон - «Торжество Православия», на которой будут представлены работы известной семейной иконописной мастерской «Небо на земле» под руководством священника Сергея Павелко, сообщает Православие в Украине.

Посетители увидят около 50 икон. В экспозицию вошли работы, выполненные в разных техниках, в частности, авторские интерпретации приемов украинских и зарубежных иконописных школ.

В поиске новых средств выразительности, иконописцы мастерской «Небо на земле» стремятся придерживаться старинных технологий - используют только натуральные материалы, а краски готовят из природных минералов и пигментов собственноручно.

Особое место на выставке занимают иконы «Нерукотворный Спас на водах» и «Моление о Чаше».

Икона «Спас на водах» является образцом современной украинской иконы, она сочетает в себе канон церкви и творчество - смелые композиционные решения в иконографии образа.

Икона «Моление о Чаше» создана на камне. Интересно, что написана только фигура Христа, а фоном выступает сама структура камня. После разреза и обработки поверхности агата, ее вид напомнил мастерам трагический пейзаж Гефсиманского сада, благодаря чему и была создана эта уникальная работа.