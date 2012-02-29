Современные видеоигры дискредитируют религию

За последние несколько лет игровая индустрия выросла из специализированного рынка в основную долю ведущих медиа.

Этот рост популярности и использование технологий позволило разработчикам видеоигр дополнять сюжетные линии различными нюансами и деталями. Многие видеоигры в качестве ключевого аспекта используют религию.

Докторант Грег ПЕРРО из школы журналистики университета Миссури выяснил, что многие игры нового поколения приравнивают религию к насилию, сообщается на сайте университета.

ПЕРРО исследовал пять недавно вышедших видеоигр, в которых в сюжетную линию включена религия. Вот эти игры: «Mass Effect 2,» «Final Fantasy 13,» «Assassin’s Creed,» «Castlevania: Lords of Shadow» и «Elder Scrolls: Oblivion». ПЕРРО обнаружил, что все эти игры проблематизируют религию, сопоставляя ее с насилием.

«В большинстве этих игр акцент делается либо на рыцарей-тамплиеров, либо на участников религиозных миссий и походов», сказал ПЕРРО. «В играх религия не только выглядит жестокой, но и создает проблемы, которые предстоит решить главному герою, который либо воюет с религиозными фанатиками, либо сам страдает от нарушения заповедей».

Свои результаты ученый представил в ходе конференции Центра мировых религий и культуры по Цифровой религии.

Internetua