В Бельгии за последние 30 лет вдвое возросло число атеистов

Согласно сообщению бельгийского радио RTBF, количество практикующих католиков в стране в настоящее время составляет не более чем 3 % от общего числа жителей Бельгии. Эта цифра в два раза меньше, чем десять лет тому назад.

Данные проведенного в Бельгии социологического опроса показывают, что количество людей, считающих себя католиками, уменьшилось на 20 % за последние 30 лет. Если в 1982 г. католиками назвали себя 72 % бельгийцев, то в 2012 г. таковых было не более 50 %.

Напротив, количество атеистов в стране удвоилось на тот же период: их было 24 % в 1982 г. и уже 42 % в 2012 г.

Среди лиц, которые утверждают, что не имеют никакого отношения к Католической церкви, очень велика доля молодежи. 70 % молодых бельгийцев, родившихся после 1984 г., никак не ассоциируют себя с католицизмом.

Седмица.Ru

