Социологи выяснили, что делают россияне в храмах

За последние шестнадцать лет доля россиян, посещающих храмы, мечети, синагоги возросла с 57% до 71%. Минимум раз в месяц в церковь ходят 7% опрошенных, время от времени - 30%, редко - 34%.

Одновременно, существенно меньше стало тех, кто не посещает храм (с 42 до 26%). Об этом сообщили социологи, представляя результаты своих исследований, сообщает ProСhurch.info со ссылкой на Newsru.

По их данным, не реже, чем раз в месяц в храм приходит каждый десятый россиянин пенсионного возраста и житель Москвы и Санкт-Петербурга (11%) и только 5% молодежи и селян. Среди православных россиян доля тех, кто посещает храм, составляет 83%. При этом, 11% неверующих сообщили, что редко или время от времени ходят в церковь.

Самый соблюдаемый ритуал при посещении храма - ставить свечи: так делают 81% россиян, приходящих в церковь, причем его соблюдают практически в равной степени как те, кто ходит в церковь редко, так и те, кто делает это регулярно (80-82%). Кроме того, ритуал ставить свечи в равной степени соблюдают как православные (86%), так и респонденты, которые не считают себя верующими (81%).

Как показал опрос, проводившийся в середине февраля в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России, значительная часть прихожан в церкви (38%) просто разговаривает с Богом, 31% - читают молитвы, 27% - прикладываются к мощам. 33% подают милостыню, 29% жертвуют деньги на нужды храма. В меньшинстве (9%) - те, кто приходит в церковь, чтобы освятить вещи.

11% приходящих в храм сообщили социологам, что обычно просто наблюдают за происходящим.