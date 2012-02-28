В Сирии запретят создание партий на религиозной основе

Проект новой Конституция Сирии запрещает создание партий на религиозной основе, его поддержали более 89% граждан, сообщает Интерфакс-Религия.

Новый документ закрепляет принцип многопартийности, отменяет монополию на власть партии «Баас».

Не допускается создание партий на этнической, религиозной, региональной и племенной основе.

Государство обязуется уважать и защищать все религиозные общины.

Запрещается любая дискриминация по полу, происхождению, вероисповеданию, языку.

Время пребывания одного лица на президентском посту ограничено двумя семилетними сроками.

Итоги прошедшего в Сирии референдума по проекту Конституции свидетельствуют о поддержке народом курса правительства на политические преобразования.

ПРАВМИР