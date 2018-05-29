Главное родительское собрание Украины: родители и учителя за будущее детей

В Киеве во Дворце культуры Киевского экономического университета в конце февраля состоялся II Всеукраинский родительский форум.

В форуме приняли участие более тысячи человек со всех областей Украины. На мероприятие приехали также гости из России, Чехии, Германии.

Участники форума обговорили проблемы школьного образования, защиты семьи и детей, и другие важные для родителей темы.

Перед участниками Форума выступили депутаты Верховной Рады Украины, представители родительского движения: ученые, педагоги, юристы, психологи, лидеры общественных организаций и др.

Открыл Форум председатель Синодального отдела УПЦ по делам семьи епископ Васильковский Пантелеимон.

Владыка Пантелеимон зачитал приветственное Слово Предстоятеля УПЦБлаженнейшего Митрополита Владимира к организаторам и участникам Форума с архипастырским благословением на деятельность в сфере популяризации традиционных духовных, моральных и семейных ценностей.

Родительское движение представил председатель Харьковской областной общественной организации «Родительский комитет», главный редактор всеукраинской газеты «Родительский комитет» Александр Каневский.

Он акцентировал внимание на том, что сфера образования в любом традиционном обществе – консервативная, и ее радикальное реформирование может привести к катастрофическим последствиям для общества.

По мнению Александра Каневского, слепое копирование иностранных образовательных технологий, введение инноваций – это всегда разрушение определенных традиций, многие из которых имеют положительный опыт, проверенный десятилетиями. Отказ от этого опыта может дать обратный эффект – совсем не тот, который обещают авторы и лоббисты образовательный инноваций.

Выступление директора Института демографической безопасности Российской Федерации, известного детского психолога, члена Союза писателей России Ирины Медведевой касалось проблем семьи и воспитания ребенка.

Психолог продемонстрировала, насколько опасным для общества является дальнейшее продвижение антисемейных технологий – в частности ювенальной юстиции.

Сопредседатель ВОО «Родительский комитет Украины» Иоханна Керестинь рассказала о практической стороне введения системы ювенальной юстиции в Украине и какими трагедиями оборачивается использование ювенальных технологий уже сегодня.

Участие в Форуме известного общественного деятеля, эксперта СНГ по антиалкогольной проблеме профессора Владимира Жданова, стало одним из центральных.

В своем докладе профессор сделал особый акцент на том, что алкоголизм – это не «традиционная проблема» восточных славян. Это – результат тщательно спланированной и внедряемой извне технологии сокращения коренного населения с целью завоевания самой богатой природными ресурсами территории невоенными методами.

Однако алкогольно-наркотическая война ведётся с нашим народом не только извне. И в России и в Украине на всех уровнях власти действует мощное алкогольное лобби, защищающее интересы тех, кто строит свое финансовое благополучие на здоровье нации.

Так, например, благодаря показу серии видеороликов о вреде алкоголя (телепроект «Общее дело») на центральных каналах Российской Федерации, продажа спиртного в целом по России снизилась на 20%. Но через две недели таких трансляций под давлением алкогольного лобби дальнейший показ видеороликов запретили.

Выступление специалиста в вопросах ювенальной юстиции Татьяны Полянчич касалось опасности введения системы ювенальной юстиции в Украине.

В выступлениях также была затронута тема внедрения в Украине гендерного равенства.

Об этом рассказала магистр социальной работы и политики Александра Жупник.

- Представители ЕС обвиняют Украину в “дикости”: “нецивилизованном запрете на усыновление детей в однополые “семьи” и прочее. Половое просвещение навязывается уже с детского садика. В образовательной программе поощряются рассказы о гомосексуализме. Родительский комитет одной из школ Вильнюса обратился в Европарламент с просьбой оградить детей от тотальной пропаганды гомосексуализма через СМИ и школу, узнав, что их дети на переменах играют в гомосексуалистов, - отметила она.

Ярким и эмоциональным было выступление кандидата педагогических наук М.Шимановского. Тема его доклада «Две концепции полового воспитания: выбор между искушением и здоровым способом жизни».

М.Шимановский обратил внимание, что Украина стоит на пороге демографической катастрофы. По его мнению, введение сексуального просвещения в начальную и среднюю школу будет последней каплей, приводящей детей к растлению, приговаривающей народ к вымиранию.

Как альтернативу, педагог предложил популяризировать традиционные семейные ценности и нравственное воспитание детей, основанное на культурных ценностях.

Сопредседатель ВГО «Родительский комитет Украины» Ю.Винниченко затронул вопрос раннего образования.

Ю.Винниченко призвал родителей воспитывать в ребенке, прежде всего, уважение к учителю. Учителям же предложил в школах снять плакаты «Права ребенка», а вместо них разместить «Обязанности учащегося», в главных пунктах которого должно быть уважение к учителю.

- Говоря о проблемах системы образования сегодня, мы помним, что всего лишь 20 лет назад всех этих проблем не было. Были другие, но они, на фоне сегодняшних проблем, выглядят незначительными. У нас было самое лучшее образование в мире. Мы это поняли, когда его развалили. Надо срочно возвращаться к прошлой системе, пока еще живы те, кто помнит, как это было, - отметил Ю.Винниченко.

Большой резонанс вызвало выступление на форуме московского кинорежиссера Василия Яцкина - автора проекта «Под солнцем».

Один из фильмов Василия Яцкина построен на контрасте двух полюсов музыки, двух противоположных по своим нравственным устремлениям людей: известного двадцатисемилетнего рок-музыканта Курта Кобейна, который свой талант похоронил в наркотиках и трагически погиб в состоянии полного внутреннего опустошения, - и русской пианистки Полины Осетинской - ребенка-вундеркинда, исполняющей классическую музыку. Уже в 13 лет Полина имела всемирную известность, однако ни слава, ни жизненные проблемы, ни трагедия в семье не отняли у нее личного опыта обращения к Богу и высоты духовных устремлений.

Выступление врача-педиатра, врача-санолога, главы Общественной организации «Лига защиты гражданских прав» Натальи Коломиец, касалось прививок.

- Вакцинация является далеко не безобидной мерой, ослабляющей иммунитет изначально здорового ребенка. Статья о недопущении непривитых детей в коллективы вступает в конфликт с Конституцией. Украинское законодательство не предусматривает принудительной вакцинации. Необходимость вакцинации при приеме ребенка в коллективы является дискриминирующим фактором и нарушает конституционное право ребенка на образование», – сказала Наталья Коломиец.

Также она предупредила, что врачи умалчивают о необходимости допрививочного всестороннего лабораторного обследования ребенка.

Профессор Марина Савостьянова показала, что единственно полную, цельную, согласованную картину мира дает только христианство. Именно в ней можно найти ответы на вопросы о бытии и смысле жизни.

- Без осмысления задачи «Кто есть Я?» и «Что будет за порогом смерти?» – человек пуст, - считает профессор.

Эксперт по налогообложению и автоматической обработке данных Олег Щербанюк рассказал о процессах глобализации и их влиянии на семью.

По его словам, сегодня интеграция совершается не силой оружия, а идеологическим путем.

- Запад меняет наше мировоззрение, наши культурные ценности, подменяя их фальшивыми, ложными. И на этой новой идеологической основе реализует все те же идеи подчинения нашей страны внешним силам. И в этом новом сообществе совершенно нет места такому понятию как «традиционная семья», «традиционные ценности», - отметил Олег Щербанюк.

Важным было выступление на родительском Форуме депутатов Верховной Рады Украины.

Председатель межфракционной депутатской группы «За духовность, моральность и здоровье Украины» Павел Унгурян, разделяя волнение родителей за будущее детей, рассказал, что, к сожалению, лобби, инициирующее принятие законов, которые способствуют дальнейшему растлению детей посредством введения ювенальных технологий под лозунгом защиты прав ребенка, все еще велико в ВР, и обеспечено мощной финансовой поддержкой извне.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Вадим Колесниченко отметил, что благодаря действиям родительского движения уже несколько раз приостанавливалось введение ювенальной юстиции в Украине. Депутат подчеркнул опасность этого нововведения и просил Родительский комитет Украины не отступать в этом вопросе ни на йоту.

- От нас с вами зависит будущее. Если мы не будем возражать, то это и будет насаждаться. Если же мы будем настойчиво требовать другого уровня воспитания, к нам будут по-другому относиться. Чем будет нас больше, чем активнее мы будем выступать, тем легче будет сломать эту стену, - отметил он.

По словам Вадима Колесниченко Верховной Раде методично навязывается одна и та же идея: чтобы Украина пошла по Европейскому пути развития, признала гомосексуальные браки, право гомосексуальных «семей» на усыновление детей.

Дав крайне негативную оценку данным тенденциям, депутат обратился с просьбой к собравшимся о совместном протесте против таких негативных явлений.

Депутат Верховной Рады Юлия Ковалевская направила в адрес форума приветственное письмо, в котором поблагодарила участников Форума за обеспокоенность положением института семьи и демографической ситуации в Украине: «Затрагиваемые вами вопросы являются животрепещущими и требующими пристального внимания общества».

Во время докладов были показаны социальные видеоролики.

Участников Форума приветствовала Ксения Симонова - известная художница, аниматор песочной живописи. Она передала видеоприветствие участникам Форума с видеоанимацией, в которой акцентировала внимание на красоте семьи и важности семейных ценностей в человеческой жизни. ВИДЕО

Для тех, кто не смог прибыть на Форум лично, была организована on-line трансляция в Интернете.

Участники Форума приняли Резолюцию, в которой определены ключевые задачи общества, касающиеся стратегии развития государства и его безопасности.

В ходе Форума принято решение направить резолюцию в государственные структуры Украины.

Также в резолюции выдвинуты требования соблюдения родительских прав, приоритетов традиционных семейных ценностей, а также защиты прав детей на достойное, нравственное воспитание.

Участники ІІ Всеукраинского родительского Форума выступили с инициативой подписания средствами массовой информации и рекламными агентствами Меморандума о проведении информационной политики, направленной на формирование в обществе приоритета традиционных нравственных, семейных и духовных ценностей.

Подготовила Мария Проскура, «УНИАН-Религии».

