Женский монастырь собрал картины Гитлера на 2,8 млн долл.

Большая коллекция картин, нарисованных фюрером Третьего Рейха Адольфом Гитлером, обнаружена в одном из провинциальных монастырей Чехии. Как сообщил чешский общенациональный телеканал Nova, речь идет о женском монастыре в провинциальном поселке Доксаны.

Монастырь расположен в 70 километрах северо-западнее столицы страны Праги. Он основан в XII веке. Семь картин авторства Гитлера нашел в депозитарии историк Иржи Кухарж. Эта часть обители недоступна для обычных посетителей. Как отмечает чешский телеканал, пока не ясно, каким образом картины из личной коллекции нацистского фюрера попали в женский монастырь в Доксанах.

Настоятельница уверяет, что "никто в монастыре не знал о происхождении картин". Стоимость полотен специалисты предварительно оценивают в 50 миллионов крон. Это около 2,8 миллионов долларов США. Для сравнения, последний пейзаж "Ночное море" кисти Адольфа Гитлера был продан на закрытом VIP-аукционе в Словакии. Покупатель заплатил за картину 32 000 евро.

ТСН