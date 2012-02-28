Каждый третий украинец постится

Количество украинцев, придерживающихся Великого поста, ежегодно увеличивается. В понедельник от мяса и молочных продуктов отказались более 30% населения, говорится в сюжете ТСН.

Однако с уменьшением спроса цены на мясо на рынках почему-то не упали. Зато под Пасху они традицино возрастут. Продавцы продуктов пытаются получать выгоду и из религиозных традиций клиентов. В частности, в ресторанах в моду вошли специальные постовые меню, а в магазинах появились вкусные продукты с пометками "постное". Ни по цене, ни по вкусу они почти не отличаются от привычных элементов рациона.

"В целом они более или менее соблюдаются - в том, что касается собственно составляющих", - комментирует "постовые" инициативы производителей продуктов архиепископ УПЦ КП Евстратий (Зоря). "Но что касается цены или изысканности этой пищи, то есть проблемы", - считает православный владыка. По его мнению, тратить трехзначные суммы за один обед, даже из постных продуктов, не является уместным в Великий пост. Лучше потреблять простую и дешевую еду, а сэкономленные деньги отдать нуждающимся.

Римо-католики требования к строгости поста ослабили еще в 1966 году. Сейчас им разрешено в течение поста, за исключением среды и пятницы, употреблять животную пищу. "Акцент более сейчас ставится на духовные плоды", - пояснил архиепископ РКЦ Петр Мальчук. Он призвал в пост сосредоточиться не на любви к своему брюху, а на любви к ближнему.

ТСН