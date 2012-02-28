Блокираторы сотовой связи разрешат в храмах России

В России могут быть легализованы специальные устройства, блокирующие сигнал мобильных телефонов. Вопрос «Об использовании полос радиочастот для блокираторов сигнала подвижной связи» внесен в повестку ближайшего заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое должно состояться 16 марта, сообщает Коммерсантъ.

Речь идет о разрешении использовать в определенных местах на определенный период времени специальные устройства: генераторы шума (блокируют общедоступную связь в определенном диапазоне) или блокираторы радиосигналов (специальная базовая станция не позволяет совершать и принимать звонки, за исключением номеров, внесенных в специальный список)

«Призывы выключать телефоны бывают услышаны не всеми. Не секрет, что, например, в театрах или церквях работа сотовых телефонов не просто мешает окружающим, но может привести к срыву мероприятия», — поясняет собеседник «Ъ».

Теоретически инициатива может быть распространена и на школы в период сдачи ЕГЭ.

Правила госэкзамена прямо запрещают проносить телефон в аудиторию, но школьники с легкостью обходят это препятствие. Летом 2011 года разгорелся скандал после того, как выяснилось, что во время экзаменов школьники по всей стране совместно решали задания в социальных сетях или получали ответы прямо на мобильный телефон за плату.

Газету.Ru