Фильм о любви «Выезд из Каира» запрещен в Египте

Власти Египта запретили к показу фильм «Выезд из Каира», повествующий об отношениях коптской христианки и мусульманина, вызвав возмущение более 50 деятелей киноиндустрии страны, сообщает ВВС.

Картина должна была быть показана перед закрытием первого Фестиваля африканского кино в Луксоре, который закроется 28 февраля.

Египетские цензоры, объясняя свое решение, ссылаются на усиление «межконфессиональных раздоров», которые фильм, по их мнению, может вызвать.

Ситуация с «Выездом из Каира», впервые показанном на Дубайском кинофестивале в 2010 году, заставила многих деятелей искусства поднять вопрос о наличии в послереволюционном Египте цензуры.

За прошедшие несколько месяцев отношения между представителями разных конфессий становились причиной кровавых столкновений в Египте.

