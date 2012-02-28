Луганчанин пытался вывезти в Россию две старинные иконы

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, который пытался контрабандно вывезти из Украины две старинные иконы, сообщили в пресс-службе управления СБУ в Луганской области.

Накануне Великого поста нарушитель пытался пересечь государственную границу в районе таможенного поста «Демино-Александровка». Его задержали сотрудники СБУ и военнослужащие Луганского пограничного отряда.

При себе мужчина имел две старинные иконы - «Покрова Пресвятой Богородицы» и «Господь Вседержитель», которые он планировал реализовать в России.

Эксперты установили, что иконы написаны в середине XIX века и представляют культурную ценность.

В отношении злоумышленника Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Украины (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Украины культурных ценностей).

На период следствия для правонарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

RISU

