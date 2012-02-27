В Великий пост немцы активно занимаются благотворительностью

В Великий пост немцы не только ограничивают себя в еде, но и активно занимаются благотворительностью. В этом году три миллиона немцев присоединились к предпасхальной акции «Семь недель без", сообщает Deutsche Welle.

Немецкая протестантская церковь уже двадцать девять лет подряд проводит акцию «Семь недель без вредных привычек». На специальной странице в Интернете и на Facebook можно найти моральную поддержку во время поста, ведь одному сложнее бороться со своими вредными привычками и греховными желаниями.

«Семи недель достаточно для того, чтобы выполнить все задуманные планы, найти гармонию с самим собой и окружающим миром, максимально использовать весь свой внутренний потенциал», - говорит руководитель акции Арнд БРУММЕР.

Эта акция имеет положительное влияние не только на тех людей, которые непосредственно соблюдают пост. «К нам присоединяются мужчины и женщины разного возраста. Мы помогаем людям переоценить свою жизнь и найти новые ориентиры», - говорит руководитель акции.

Под лозунгом «Достойная жизнь. Дать детям будущее» началась в это воскресенье еще один немецкий акция, приуроченная к Великому посту.

Мероприятие, организованное службой помощи католической церкви, призвано собрать средства для помощи детям и молодежи, живущей в бедных районах крупных городов Африки, Азии и Латинской Америки.

В прошлом году за семь недель служба помощи Католической церкви благодаря акции собрала более 17 миллионов евро в двенадцати тысячах немецких храмах.