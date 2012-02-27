В Индии священник обезглавил ребенка

Индийская полиция задержала тантрического священнослужителя, обвиняемого в том, что он обезглавил 10-летнего мальчика, чтобы получить "божественную силу".

По словам представителя полиции, Нехи ПАНДИ, мальчик по имени Правин, проживавший в деревне Панджипатра, исчез 5 февраля.

Спустя две недели местные жители нашли его обезглавленное тело. Священнослужитель, Дилип РАТЬЯ, признался, что убил мальчика по просьбе божества, которое явилось ему во сне. Полиция обнаружила меч, которым, судя по всему, был убит ребенок.

Несмотря на то, что представители местных властей проводят активную кампанию по искоренению кровавых традиций "тантризма", в отдаленных районах центральной Индии нередки случаи ритуальных убийств.

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