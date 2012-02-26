Выставка в честь святой Клары Ассизской открылась в Ассизи

Выставка в честь 800-летия монашеского пострига сподвижницы всемирно известного святого Франциска Ассизского святой Клары в воскресенье открылась в папской базилике Святой Марии Ангелов в итальянском городе Ассизи, сообщило радио Ватикана.

На экспозиции представлены произведения искусства из монастырей ордена кларисок, из францисканских обителей и итальянских музеев - средневековая икона святой, старинные миниатюры, оригиналы первых биографий Клары Ассизской.

На выставку привезены полотна современных художников, близких к францисканской духовности - Аурелио Бруни и Пьеро Казентини.

Гости Ассизи, посетившие выставку, смогут прочесть что о святой Кларе говорили Римские Папы Бенедикта XVI и Иоанн Павел II.

Клара родилась в Ассизи в 1193 или 1194 году и росла в атмосфере благочестия. В 12 лет на улицах она услышала молодого Франческо Бернардоне, будущего святого Франциска. В 18 лет она убежала из дому и из рук св. Франциска она получила монашеские облачения. Женская монашеская семья получила имя "кларисок" (официально - второй орден святого Франциска). Клара прожила в монастыре 42 года и умерла 11 августа 1253 года. Заупокойную мессу по ней совершил Папа Римский Иннокентий IV. Через два года Папа Римский Александр IV провозгласил её святой.

Доступ посетителей на выставку будет открыт до 11 августа 2012 года, когда Католическая церковь будет отмечать день памяти святой Клары Ассизской.

РИА Новости



