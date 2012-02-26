По факту панк-акции в Храме Христа Спасителя завели дело

Московская полиция возбудила уголовное дело в связи с импровизированным концертом в храме Христа Спасителя в Москве, устроенном, как предполагается, радикальной феминистской панк-группой Pussy Riot.

Дело заведено по статье 213 УК РФ - "хулиганство", которая предусматривает санкцию до семи лет лишения свободы, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России.

При этом в сообщении ничего не говорится о причастности к произошедшему группы Pussy Riot, которая как ранее сообщалось, провела 21 февраля

"панк-молебен" в Храме Христа Спасителя".

В пресс-службе отметили, что "пятеро девушек надели на лица защитные маски яркой расцветки, затем вбежали в солею и амвон, подошли к алтарю и в течение нескольких минут оскорбляли священнослужителей и верующих".

Задержать девушек охранникам не удалось, напомнили в пресс-службе МВД, заверив, что "принимаются все меры к их розыску".