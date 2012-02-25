Прощенное воскресенье: в каждом «прости» - искреннее раскаяние

26 февраля у православных и греко-католиков - Прощенное воскресенье - последний день перед Великим семинедельным постом, который будет продолжаться до Пасхи.

Накануне Великого поста перед нами открывается возможность покаяться. Прощенное воскресенье – время простить друг другу взаимную обиду, чтобы надеяться на прощение наших грехов.

В этот день на Литургии читается Евангелие с частью из Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощение грехов от Господа, о посте, и о собирании небесных сокровищ.

В соответствии с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивую традицию просить в этот день друг у друга прощения грехов, видимых и невидимых, обид и искать пути к примирению с враждующими. Все люди, которые пришли в церковь, от всего сердца просят прощения у знакомых и незнакомых, у священника, у Бога… Становятся на колени и священники, прося прощения у паствы.

Люди говорят друг другу: «Прости меня, пожалуйста, если в чем виноват перед тобой». Другой отвечает: «Бог простит».

В этот день людям следует вспомнить все обиды, причиненные близким, и попросить прощения за них от всего сердца. Попросить прощения, чтобы очиститься перед Великим постом от всякой скверны.

Способов попросить прощения – множество. «Прости» можно сказать в виде подарка, можно послать смс с соответствующим текстом, или послать «смайлик-улыбку» со знаком вопроса. Главное, чтобы в каждом «прости» - было искреннее раскаяние.

В народе Прощенное Воскресенье, называли «проводы», «целовальник», «днем прощения». В этот день люди традиционно ходят к родственникам. Согласно традиции говорят «прости меня», а в ответ слышат «Пусть Бог простит - и я прощаю», и после этого можно приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху.

Чтобы Господь Бог простил нам наши грехи, мы должны простить всем людям их «грехи» перед нами: «не судите, да не судимы будете; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете».