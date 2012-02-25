В Канаде запретили преподавание католической религии в школах

Обязательный курс «Религиозная этика и культура» в школах Квебека не нарушает прав и свобод, гарантируемых канадской Конституцией: таково заключение Верховного суда Канады, не принявшего апелляцию, поданную двумя родителями-католиками. Они утверждают, что введенный обязательный курс нарушает их право на воспитание ребенка в духе католического вероучения, сообщает русская служба Радио Ватикана.

Дело восходит еще к 2008 году, когда правительство Канады ввело новый предмет вместо традиционного урока религии, обосновав это тем, что только внеконфессиональная школа в состоянии гарантировать всеобщую свободу в плюралистическом государстве. Этот тезис, разумеется, не был принят католическими школами и другими христианскими организациями, которые поддержали многочисленные обращения в суд – на сегодняшний день их уже более двух тысяч.

Как сообщает французская католическая газета «La Vie», Верховный суд подтвердил принятые до этого решения суда первой инстанции и Апелляционного суда Квебека. Судьи посчитали, что «закон не препятствует родителям передавать детям их веру», а «знакомство с реальностью, не ограниченной семейным кругом, это факт», который нельзя не принимать во внимание.