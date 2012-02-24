Обнаружена Библия написанная полторы тысячи лет назад

В Турции нашли Библию, вероятно, написанную полтора тысячелетия назад.

Книга представляет собой толстую кожаную обложку с тонкими страницами из кожи, списанными текстом на арамейском и ассирийском языках.

Библия, которую обнаружили ранее турецкие археологи, 8 лет был в розыске, и сейчас полиции удалось ее изъять при задержании членов группы контрабандистов в южной части страны.

Священное писание помещено в Этнографический музей Анкары, но эксперты говорят о том, что ему предстоит пройти длительный процесс реставрации.

Между тем, Ватикан призвал Анкару провести всесторонний анализ обнаруженного артефакта, так как не исключено, что текст - одно из потерянных Евангелий, о котором на протяжении веков спорят ученые.

Напомним, в 2009 году был открыт доступ через интернет к Синайскому кодексу, который считается самым ранним из всех известных вариантов Библии.

Католический обозреватель



