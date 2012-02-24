В Болгарии отреставрируют раннехристианский храм

В Министерстве культуры Болгарии сообщили, что уникальная «Червена» церковь в Перущице, недалеко от Пловдива, после реставрации будет превращена в туристический объект, сообщают болгарские СМИ.

До 28 февраля архитектурные фирмы могут подать заявку на участие в проекте. Средства на необходимые работы в размере 1580 000 левов (около 750 тыс. евро) будут выделены в рамках болгарской государственной программы «Региональное развитие».

«Червена» (в переводе с болгарского - красная) церковь — уникальный раннехристианский памятник Болгарии, на протяжении многих десятилетий находится в плачевном состоянии. Среди чистого поля стоят полуразрушенные остатки стен из римского кирпича-плинфы, скрепленные красным известковым составом, цвет которого и послужил причиной наименования храма.

Возведение памятника датируется концом V - началом VI в. В раннее средневековье она была действующей, рядом совершались погребения христиан. В ХХ в. для поддержки стен были возведены металлические подпорки, законсервированы остатки фресок на стенах.

Помимо полного восстановления храмы планируется строительство рядом с памятником необходимой туристической инфраструктуры, чтобы это место стало центром поклонения христиан со всей Европы.

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