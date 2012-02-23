В Художественном музей Києва повреждены 13 старинных икон

Тринадцать икон XIV-XVII вв. из Художественного музея отправили на реставрацию – из-за резких перепадов температуры на них появились трещины, вздулась краска.

Как пишет «Газета по-українськи», в музее представлена 61 икона. Они размещены в трех залах. «В первых двух сняли по две работы. Вместо них табличка "Произведение на реставрации". Третий зал вообще закрыли - там пострадало девять икон», - пишет газета.

«Работы начали повреждаться, как только начались морозы. Картины должны храниться при постоянной температуре и влажности. Нормально - 18-20 градусов тепла, и влажность не более 65 процентов. У нас температура опустилась до 10 градусов, а влажность упала до 30-40 процентов» - сообщила завотделом древнего искусства Галина БЕЛИКОВА.

Она также отметила, что холод высушивает воздух, от этого дерево ссыхается. Первой отнесли к реставраторам икону "Богородица Одигитрия". На ней появились две новые трещины, в нескольких местах вздулась краска. «Во всех музеях мира работает система климат-контроля. В нашем – нет», - заметила Г.БЕЛИКОВА.

Как сообщила работник музея, больше всего пострадала "Богоматерь Волынская" XIV века из Луцка. На ней краска поднялась почти по всей поверхности. Специалистам придется с ней работать более трех недель.

По словам директора музея Анатолия МЕЛЬНИКА, капитальный ремонт в этом помещении не делали 110 лет, а частичной реставрацией обойтись не получится. «Нужно вывести городскую теплотрассу, которая проходит через цокольное помещение музея. Потому что, если она разорвется, много экспонатов можем потерять», - отметил он, добавив, что нужно также укрепить фундамент, поскольку вибрация отрицательно влияет на картины.

По словам А.МЕЛЬНИКА, проект реконструкции приняли около 10 лет назад. «Его подписывали все три президента - КУЧМА, ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ. Для музея выделили земельный участок на улице Институтской», - сказал А.МЕЛЬНИК и добавил, что на строительство современного комплекса нужны 40 миллионов долларов.

В то же время, как отметил А.МЕЛЬНИК, музей не получает средств на развитие. В 2011 году из госбюджета было выделено 2,1 миллиона гривен, однако этих средств хватило лишь на улучшение противопожарной безопасности и частичное кондиционирование помещений.