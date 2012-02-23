В Киеве на территории Кирилловского монастыря произошел пожар

Спасатели ликвидировали пожар на территории Кирилловского монастыря, расположенного по ул. Фрунзе, недалеко от городской психиатрической больницы.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины в г. Киеве, пожар произошел в 11.20 в подсобном помещении на территории монастыря, где хранились пчелиные ульи и хозяйственный инвентарь.

В настоящее время причины пожара выясняются.