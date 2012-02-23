В Киеве на территории Кирилловского монастыря произошел пожар

13:35, 23 февраля 2012
Общество
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Спасатели ликвидировали пожар на территории Кирилловского монастыря, расположенного по ул. Фрунзе, недалеко от городской психиатрической больницы.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины в г. Киеве, пожар произошел в 11.20 в подсобном помещении на территории монастыря, где хранились пчелиные ульи и хозяйственный инвентарь.

В настоящее время причины пожара выясняются.

 

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