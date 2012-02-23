73-летняя монахиня приедет в Голливуд за "Оскаром"

В этом году на вручение премии «Оскар» приедет 73-летняя бенедиктинская монахиня мать Долорес, информирует Кириос со ссылкой на invictory.

Бывшая актриса Долорес ХАРТ пройдет по красному ковру в театр «Kodak», где пройдет церемония вручения премии, на которую номинирован короткометражный фильм о ее жизни «Бог больше Элвиса».

В молодости Долорес ХАРТ снималась в фильмах вместе с Элвисом Пресли. В возрасте 23 лет, разорвав помолвку с лос-анджелесским бизнесменом и оставив многообещающую карьеру, она решила уйти в монастырь.

Сейчас монахиня живет в закрытом монастыре сестер-бенедиктинок в штате Коннектикут, США.

К участию в съемках фильма «Бог больше Элвиса», в котором рассказана история жизни бывшей актрисы, ее поощрили архиепископ Коннектикута и настоятельница монастыря, поскольку посчитали, что это - часть ее миссии.

