Стартовала молитвенная кампания против абортов

22 февраля, в день, когда в Католической церкви начался Великий пост, в разных странах мира стартовала кампания «40 дней в защиту жизни». Молитвенные бдения будут ежедневно проходить в 300 городах на 3 континентах, сообщает сайт кампании.

Борцы против абортов – добровольцы, участвующие в акциях, – будут собираться перед клиниками, административными зданиями, а также в значимых общественных местах, чтобы молиться и свидетельствовать о своей вере, призывая тем самым отменить практику аборта. Целью акций является не «война и провокация, … но защита жизни с момента зачатья».

«40 дней в защиту жизни» («40 Days for Live») – международное общество добровольцев, живущих в разных странах Европы и Америки. По словам участников кампании, их общество не является организацией, движением, партией, и никого не представляет. Единственной его целью является молитва за жизнь.

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