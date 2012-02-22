В швейцарском соборе обнаружены фрески XIV в.

В построенном в 1283-1430 гг. в готическом стиле соборе св. Николая в городе Фрибур во время ремонтных работы обнаружены фрески, датированные XIV в.

На фресках изображены св. Николай, св. Архангел Михаил, св. Маврикий в облачении рыцаря, св. праотец Авраам, св. Христофор с Младенцем Иисусом, три девы и др.

3-нефный собор с высоким центральным нефом построен из местного песчаника и отличается богатством и разнообразием декоративных элементов. Главный портал собора украшен резным тимпаном XIV в., изображающим сцену Страшного Суда, статуями св. Николая, 12 апостолов, Богоматери с Младенцем.

Башня собора высотой 76 м не имеет шпиля, на ней висят 13 колоколов XIV - XVIII вв., являющихся сегодня самыми старыми колоколами в Швейцарии.

В интерьере собора находится алтарь, украшенный деревянными фигурами Благовещения и Обручения Пресвятой Богородицы. В боковой капелле расположена многофигурная скульптура «Положение во гроб» (1433 г). Собор знаменит также и своими витражами XV - XX вв. На большом органе собора, созданном в 1824 —1834 гг., играли Ференц Лист и Антон Брукнер.

Ввиду того, что рыхлый песчаник, из которого построен собор, является крайне чувствительным к загрязнению атмосферы материалом, в настоящее время состояние собора требует постоянного мониторинга и осуществления консервационных и реставрационных работ.

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