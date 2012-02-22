Испанский скульптор воссоздал модель тела Иисуса Христа

В Кафедральном соборе Малаги, впервые за 2000 лет истории христианства, представили модель тела Иисуса Христа, воссозданную в соответствии с нормами и правилами судебной медицины. Восстановление совершил скульптор Хуан Мануэль Минарро.

Для воспроизведения скульптор использовал изображения с Туринской плащаницы, в которую было завернуто тело Иисуса после распятия.

Католический обозреватель