Испанский скульптор воссоздал модель тела Иисуса Христа
06:00, 22 февраля 2012Общество
27
По Туринской плащанице
В Кафедральном соборе Малаги, впервые за 2000 лет истории христианства, представили модель тела Иисуса Христа, воссозданную в соответствии с нормами и правилами судебной медицины. Восстановление совершил скульптор Хуан Мануэль Минарро.
Для воспроизведения скульптор использовал изображения с Туринской плащаницы, в которую было завернуто тело Иисуса после распятия.
Католический обозреватель
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter