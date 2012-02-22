Собор Парижской Богоматери лишился четырех колоколов

Знаменитый Собор Парижской Богоматери практически "потерял свой голос". Как сообщила сегодня газета "Паризьен", в рамках подготовки к празднованию 850-летия этого символа французской столицы из его Северной башни были демонтированы четыре колокола XIX века.

Операция по демонтажу, сообщает издание, была произведена в понедельник вечером без широкой огласки. Четыре старинных колокола, установленные в 1856 году, были сняты с креплений и спущены на землю через специальные отверстия внутри башен. Вскоре их заменят на восемь новых колоколов, которые будут изготовлены в ближайшие месяцы к юбилею собора - в 2013 году всемирно известный Нотр-Дам-де-Пари празднует юбилей.

Вместе с тем, в Южной башне храма на своем законном месте остается один из красивейших в Европе колоколов - отлитый в XVII веке Эмманюэль весом 11,6 тонны. Вскоре к нему "подселят" такого же "исполина" - Мари, выплавкой которого занимается одна из специализированных мастерских в Нидерландах.

Всего к знаменательной дате в собор планируется поставить девять новых колоколов. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млн евро, он полностью финансируется за счет пожертвований.

Главной причиной, по которой было решено пойти на такое "хирургическое вмешательство", стал физический износ колоколов. Четыре колокола Северной башни весом от 700 кг до 2 тонн изначально были изготовлены из сплава низкого качества, поэтому довольно быстро "истесались", потеряв свое гармоничное звучание. "Наследники" колоколов, у каждого из которых есть имена - Анжелика-Франсуаза, Антуанетта-Шарлотта, Гиацинта-Жанна и Дениз-Давид - будут выплавлены в Нормандии, на северо-западе Франции.

По словам настоятеля собора Патрика ЖАКЕНА, решение провести демотаж именно сейчас, не дожидаясь, когда замена старым колоколам будет готова, вызвана необходимостью проведения на Северной башне дополнительных подготовительных работ, чтобы она могла принять новые колокола. "Специалисты должны начать трудиться уже сейчас, чтобы соорудить новую систему креплений", - отметил он, подчеркнув, что речь идет об очень тонкой работе, в которой "важен каждый миллиметр".

Функции снятых "ветеранов", перезвон которых парижане слышали каждый час, будут выполнять три небольших колокола, которые находятся в шпиле храма, еще три - в трансепте. "Всего после ремонта Нотр-Дам будет иметь 16 взаимосвязанных колоколов, - отметил Патрик ЖАКЕН. - Мы вернемся к звучанию, которое было присуще собору в XVIII веке".

Как заверил настоятель храма, обновленный звон Собора Парижской Богоматери можно будет услышать уже менее чем через год - колокола созовут верующих на службу по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим, за неделю до Пасхи.

ИТАР-ТАСС