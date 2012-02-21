Иеромонах Димитрий (Першин): «Любой язык может вместить Благую Весть»

Православие и мир

В международный День родного языка — 21 февраля — мы беседуем о роли и современном состоянии русского языка и о других национальных языках России с иеромонахом Димитрием (Першиным), выпускником факультета журналистки МГУ, и.о. председателя Миссионерской комиссии при Епархиальном совете Москвы.

21 февраля во всем мире отмечается международный День родного языка. Праздник учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается с 2000 года с целью защиты языкового и культурного многообразия.

По данным этой организации 136 языков на территории России находятся под угрозой исчезновения, а русский язык, являющийся государственным, подвержен множеству изменений, в том числе негативных.

- Отец Димитрий, можно ли сегодня говорить о взаимосвязи косноязычия среди молодежи и людей среднего возраста и их духовного состояния? Насколько вообще языковая культура связана с культурой духовной?

Иеромонах Димитрий (Першин). Фото Елизаветы Гальпериной- По моему мнению, не стоит связывать эти вещи. Наше косноязычие — это результат нашей необразованности. Люди разучились говорить, потому что отсутствует нормальное образование и стремление к нему. Мы снизили наш образовательный уровень, теряя великие традиции просвещения, заложенные еще князем Владимиром Красное Солнышко. И это никак не связано с духовной жизнью.

- Какова, по-вашему, роль национальных языков в общей духовной и культурной картине православного сообщества?

- Национальный язык в наши дни, в период глобализации, — это маркер идентичности. Мы видим, как в мире нарастает протест против английского языка как языка глобализации. Те религиозные традиции, которые воспринимает народ, кодифицирует их язык. Вот есть пример возрождения язычества в некоторых Поволжских республиках. Я считаю, что это следствие того, что православие там не интегрировано с языковой культурой. Чем можно здесь помочь? Надо переводить Священное Писание на национальные языки. Любой язык может вместить Благую Весть. И это задача интеллигенции — найти ту живую нить, которая связывала бы национальную культуру и Православие.

- Русский язык является государственным языком в нашей стране, большое количество учебных часов выделяется на его изучение школах, тем не менее интерес к родному языку неуклонно падает, русская классическая литература уже не в моде, а рынок иностранной художественной литературы переполнен некачественными переводами. Скажите, можно ли предпринять какие-то попытки вернуть моду на русскую литературу и грамотную русскую речь?

- Во-первых, общенациональный язык — это наша плата за то, что Россия является наднациональным государством, по сути империей, то есть государством, которое выходит за рамки национальных интересов и обязано заботиться не только о титульной нации, но и о всех народах, живущих в его составе. Русский язык – это язык межнациональной коммуникации.

Наверное, неправильно было бы говорить о моде на литературу. У каждого человека есть тоска по прекрасному, по правильной и красивой литературе, есть потребность в хороших книгах. Здесь очень важно сказать о роли литературной педагогики, о литературе, которая фактически воспитывает человека. Мы утратили мотивацию к хорошим текстам и поэтому не можем привить ее детям. К тому же, школы предлагают массу предметов, которые не способствуют повышению культурного уровня.

Я полагаю, что вопрос мотивации и воспитания литературного вкуса у подрастающего поколения необходимо решать на государственном уровне. Важно, чтобы государство более ответственно относилось к школьным программам и учитывало тот факт, что школа является местом не только получения знаний, но и формирования культурного облика юного гражданина.

- В 2009 году было подписано соглашение между Русской Православной Церковью и фондом «Русский мир». Одной из целей этого соглашения была названа договоренность о содействии в деле сохранения и продвижения русского языка в качестве родного языка и языка межнационального общения народов исторической России. Как вы оцениваете подобные инициативы, и можно ли назвать какие-то положительные итоги этой совместной работы на сегодняшний день?

- Я могу только сказать, что Русская Церковь всегда поддерживает все хорошие начинания и прилагает возможные усилия в деле просвещения. Что касается фонда, то я не настолько знаком с его деятельностью, чтобы судить о результатах проделанной работы.

- В Интернете даже появилось такое понятие как «граммар-наци», непримиримый борец за грамотность и правильное употребление слов. Это своеобразный ответ на «языг падонкафф» (поголовное нарушение правил русского языка и умышленное искажение слов). Может быть, это положительное явление и свидетельство, что есть люди, не безразличные к состоянию языковой среды, в которой они живут?

- Лично я никогда не сталкивался с «граммар-наци» в Интернете. Думаю, что прежде чем ратовать за грамматические, стилистические и пунктуационные правила, надо самому приобщиться к базовым знаниям, а за маской «граммар-наци» не всегда скрывается человек, действительно блестяще владеющий русским языком. Тут было бы полезнее выслушать экспертное мнение филологов, лингвистов, чем радикальные оценки анонимных поборников грамотности. Язык живой, он течет, меняется, обновляется.

- Как вы считаете, какова может быть роль Основ православной культуры в формировании личности ребенка? Поспособствует ли этот курс повышению общего культурного уровня, в том числе владения родным языком, среди детей и молодежи?

- Безусловно. Учебник ОПК был разработан группой экспертов-историков, филологов, богословов, и прошел двойные фильтры Министерства образования и интернет-сообщества. Ведь это первый подобный опыт, когда вокруг создаваемого учебника развернулась такая широкая дискуссия в Интернете. В итоге получился хороший курс: с одной стороны, ему присущи поэтичность и легкость, с другой – он задает курс религиозной мысли, христианское восприятие культуры. Человеку открывается великое литературное наследие – Пушкин, Шекспир, Солженицын. Учебник ОПК – это введение в русскую традицию, в том числе языковую.

- Скажите, как, по вашему мнению, влияет на обыденную речь знакомство с церковнославянским языком и богослужебной лексикой?

- Русская культура в этом плане обладает удивительным пластом лексики, к которой на протяжении веков обращались писатели и поэты. Они черпали оттуда образы, некоторые из которых впоследствии перешли в обиходную речь. Благодаря соприкосновению с церковнославянским языком, происходит речевое обогащение. Церковная языковая традиция – это живые родники, которые питали таких поэтов как Бродский и Цветаева, к ним обращаются и современные поэты, например, Тимур Шаов и Псой Короленко. Нам есть, куда вернуться, и это замечательно.

- Что бы вы посоветовали сегодня делать на приходах, чтобы повысить уровень грамотности среди прихожан и приобщить молодое поколение к родной культуре?

- Прежде всего я бы посоветовал выписывать всю линейку хорошей периодики, такой как «Альфа и Омега» или «Фома». Потом, конечно, формировать набор небогослужебной литературы в церковных лавках – тут не обойтись без таких авторов как митрополит Сурожский Антоний, протоиерей Глеб Каледа, протодиакон Андрей Кураев, Владимир Легойда, Ольга Седакова, Сергей Аверинцев, Марина Журинская.

Еще я бы посоветовал организовать языковые курсы для молодежи. Во-первых, это привлекает прихожан и «захожан», они охотнее отдают своих детей в воскресные школы, где преподается язык. Во-вторых, через изучение языка прививается мышление на этом языке. А если это мышление в русле православия – это вдвойне хорошо.

Беседовала Александра Борисова.