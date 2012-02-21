Масленица: добрые традиции и языческие суеверия

Православие и мир

Масленица — период веселой подготовки к Великому посту, напоминающий европейские карнавалы. Происхождение его дохристианское — исторически это был праздник проводов зимы, включавший в себя поминание усопших, а непременный атрибут — блины — был частью поминальной трапезы.

Как провести Масленицу, не впадая в язычество?

Блины

Во дни Масленой или Сырной недели уже не едят мяса, но седмица сплошная — в среду и пятницу можно есть молочные продукты, яйца и рыбу. Таким образом люди переходят к «голодному» постному периоду постепенно. Масленичное заговенье на Великий пост благословлено Церковью.

Итак, блины на Масленицу есть можно.

В то же время, когда мы говорим о Масленице как о сплошной седмице, мы не учитываем некоторых особенностей устава. В среду и пятницу, согласно Постной Триоди, трапеза, правда, скоромная, должна поставляться только один раз — вечером. Конечно, призывать человека, живущего и работающего в современных условиях, питаться один раз в день было бы верхом безответственности. Но важно понять: Церковь с древности жестко противопоставляла устав народному обычаю. А обычай требовал не просто гуляний, но откровенного обжорства.

Чревоугодие — грех. Вне зависимости от календаря.

Скромность украшает

С чем у древних славян не было проблем, так это с семейной политикой. Кажется, большая часть обычаев была направлена на то, чтобы молодые люди могли познакомиться и в дальнейшем вступить в брак. Так, вторник Масленицы был днем семейных ценностей: на санках катались не только молодые супруги, но и еще неженатые пары — отличный повод познакомиться.

И не стоит впадать в ханжество: нет никакого греха в том, чтобы парень покатал девушку с горки. И вполне очевидно, что:

Юношам и девушкам знакомиться и общаться на Масленицу не запрещается.

Судя по дошедшим до нас источникам и косвенным свидетельствам, древние славяне были народом веселым и зачастую достаточно свободным в нравах. В частности, на Масленицу снимался ряд ограничений в поведении: парни и девицы могли прилюдно целоваться, не вызывая осуждения и нареканий. И вот этот-то аспект масленичных гуляний для наших дней более чем актуален.

Часто даже верующие молодые люди в праздники позволяют себе вольности в поведении, которых в обычное время не допускают. И тут уж ничего не остается, как напомнить

Целомудрие и скромность являются необходимыми добродетелями в любое время года.

Пьянству — бой!

Тут много говорить не о чем. Неумеренное употребление алкоголя — тяжкий грех, хоть в будни, хоть в праздники.

Попытка утешить себя цитированием Писания: «Вино веселит сердце человека» (Пс.103:15), — рискует обернуться лукавством. Если точно знаешь, что библейским весельем в сердце дело не ограничится — даже не начинай, не бери греха на душу. Лучше другую фразу из Писания вспомни: «Пьяницы Царствия Божия не наследуют» (1 Кор. 6:10).

В конце концов, существует масса способов повеселиться без риска для здоровья души и тела.

И уж совсем недопустим совершенно языческий по своему происхождению обычай «полоскать зубы» — в старину многие мужчины по окончании Масленицы (в первый день Великого поста) пили водку без закуски.

Игры с огнем

Нет ничего дурного в спортивных и просто шумных играх на свежем воздухе: взятие снежного городка, кулачные бои, катание на санках с гор — все это традиционные славянские масленичные забавы.

Но далеко не каждая игра духовно и нравственно безобидна. Например, сожжение Масленицы — не просто игра. Чучело символизирует зиму, и жгут его именно ритуально, даже если не относятся к этому ритуалу всерьез. К тому же, ритуал этот, в том числе и в шуточном виде, совсем не добрый: зиму убивают. Стоит вспомнить, что образ зимы смыкается с другим сказочным образом — Снегурочкой. Сказка о растаявшей по весне Снегурочке — грустная, это знает каждый ребенок. Вот и не стоит воспитывать в себе и детях двойную мораль: тут грустно, а тут по тому же поводу весело.

В языческие ритуалы не следует даже играть — участвовать в сожжении Масленицы нельзя.

Обычаи и приметы

В общем и целом масленичные обычаи добрые. В понедельник — детские игры, а к молодым парам приезжала теща — учить печь блины. Вторник — молодые пары катались с горок, зазывали гостей. Среда — прием гостей, начало широких гуляний. Пятница — обязательное посещение тещи. Суббота — семейные посиделки невестки с золовками. Ну а уж в воскресенье — самое широкое гуляние, «широкая Масленица», в конце которого, подравшись и повеселившись, можно было настроиться на серьезный лад и попросить друг у друга прощения за все причиненные обиды.

Гулять и ходить друг ко другу в гости — добрая масленичная традиция.

Но оказывается, кроме гостеприимства и радости масленичные дни сопровождали страхи и суеверия.

Например, была примета: кто не веселится в понедельник — тому жить в горькой беде, а на старости лет лежать на смертном одре, сидеть калекой без ноги. А уж отказ зятя по каким-то причинам посетить тещу в пятницу мог стать причиной настоящей вражды в семье.

Масленичным приметам нет числа: кто на угощения поскупится – за год разорится, сколько блинов напечешь — столько солнечных дней привлечешь, кого накормишь первым блином — так и суженого звать будут…

Все это не имеет никакого значения для христианина.

Суеверие — грех. Верить масленичным, как и любым другим, приметам нельзя.

Мария Сеньчукова

