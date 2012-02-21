В Киеве проведут мастер-класс по росписи писанок

21 февраля в 13.00 в рамках Всеукраинского фестиваля писанок состоится мастер-класс по созданию писанки для киевских школ, учителей изобразительного искусства и просто всех желающих по адресу ул. Лаврская, 16, культурно-изобразительный центр «Мастер-класс». Его проведет известный народный мастер Оксана Билоус.

С 15 марта в Украине стартует Всеукраинский фестиваль писанок. Организаторы: ОО "Столичные инициативы" и " Країна Мрій ". По условиям фестиваля будет проведен конкурс - на лучшее оформление писанки среди школ.

Каждая работа появится на своеобразной выставке под открытым небом - в сквере перед театром им. Франко. Необычная экспозиция откроется 15 апреля и продлится в течение 3-х месяцев. Победителей конкурса писанок определять до 30 апреля 2012 года.

Председатель жюри Анжелика Рудницкая и директор фестиваля писанки Людмила Кулик с командой мастеров выбирут три лучшие индивидуальные работы, авторы которых получат "iPad 2", за лучшые коллективные работы школы получат подписку на безлимитный Интернет в течение года.

Католический обозреватель

