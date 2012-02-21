Исламисты убили 30 человек на рынке в Нигерии

На севере Нигерии в городе Майдигури вооруженные боевики совершили вооруженное нападение на рынок, сообщает AFP. По данным врачей местной больницы, в результате атаки погибли не менее 30 человек, среди которых были женщины и дети.

Как рассказал один из торговцев, шестеро вооруженных боевиков открыли беспорядочный огонь по людям. По мнению торговца, нападение могло быть связано с недавним арестом одного из лидеров группировки "Боко Харам" на территории этого рынка.

Представители нигерийских сил безопасности, в свою очередь, опровергли сообщения о жертвах среди гражданского населения, сообщив лишь о нескольких раненых. Военные также отметили, что уничтожили восьмерых боевиков, а также нейтрализовали три заложенных ими бомбы.

Группировка "Боко Харам", отмечает Лента.ру, существующая около десяти лет, значительно активизировала террор со второй половины 2011 года, после того как на выборах президента Нигерии победил христианин Гудлак ДЖОНАТАН. С тех пор боевики совершили несколько десятков терактов, в основном, в северной части страны. Жертвами атак "Боко Харам" за последние полгода стали несколько сотен человек.