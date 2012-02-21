Сегодня одесские католики выйдут на молитвенный протест

Сегодня в полдень католическая община кафедрального собора проведет акцию молитвенного противостояния. Своим протестом католики собираются продемонстрировать общественности и властям города, что одесситы выступают против рейдерского захвата земли, прилегающей к храму, сообщают организаторы мероприятия.

Католики отмечают, что кафедральный собор на протяжении 20 лет не может получить в свое пользование землю под зданием церкви.

По словам представителей общины, в последнее время ряд структур и частных лиц пытаются незаконным путем захватить землю, прилегающую к собору.

«Органы местной власти и прокуратуры, куда обращались представители общины, бездействуют, фактически покрывая действия рейдеров в центре города. Своим выходом на улицу мы желаем вынести в публичную сферу ту проблему, которую представители муниципальной власти пытаются скрыть от общественного внимания», — сказано в обращении организаторов акции.

dumskaya.net