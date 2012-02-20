Верующие люди более здоровые эмоционально и физически

По результатам опроса Gallup, глубоко верующие люди имеют высокий уровень благосостояния, более здоровые эмоционально и физически. В ходе исследования ученые учитывали возраст опрашиваемых, пол, социально-экономический статус, место жительства, семейное положение и количество детей, информирует Кириос со ссылкой на prochurch.

Исследование проводилось по телефону, с января 2010 по декабрь 2011 года во всех 50 штатах США.

Ответы распределялись затем по категориям: "очень религиозные люди", "умеренно религиозный народ", и "нерелигиозные люди".

В группу "глубоко религиозные люди", в которую вошли 41% взрослого населения, были определены те, кто сказал, что "религия является важной частью их повседневной жизни, и те, кто посещает церковь, по крайней мере, раз в неделю". "Умеренно религиозные люди" составили 28,3% опрошенных, а 30,7% заявили, что они "нерелигиозные".