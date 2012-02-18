На Мальдивах уничтожили 30 статуй Будды

В ходе политических волнений, происходивших на Мальдивах, 7 февраля группа исламистов взяла штурмом Национальный музей Мальдивов и разгромила находившуюся там коллекцию из трех десятков статуй Будды, сообщает агентство AsiaNews.

Полиция, которая занимается расследованием этого беспрецедентного акта вандализма, не смогла обнаружить ни одного из участников нападения на музей.

В числе утраченных шедевров буддийского искусства — статуя 6-ликого Будды IX столетия и так называемая голова Thoddoo, часть статуи из кораллового камня, представляющая собой 50-сантиметровую голову Будды, найденная на острове Тоддо в 1950-е гг. Памятник датировали VI в.

«Коллекция была полностью разбита», — сказал Али Вахид, директор Национального музея. «Не стало целой доисламской истории!» — сетует ученый.

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