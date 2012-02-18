Накануне 21 февраля, когда в мире отмечается Международный день родного языка, опубликованы новые данные ЮНЕСКО, согласно которым в настоящее время в мире существует около 6 000 языков, но половине из них грозит полное исчезновение, сообщает агентство KNA.

Каждые две недели на Земле исчезает один язык, а вместе с ним и переведенные на него тексты Священного Писания, молитвы и литература, относящая к той или иной религиозной конфессии.

К Международному дню родного языка, целью которого является продвижение культурного и языкового разнообразия и многоязычия, ЮНЕСКО создан атлас исчезающих языков, который будет обновляться еженедельно.

В этом атласе уже зафиксировано около 230 языков, которые исчезли с 1950 г. Причинами приближающейся смерти того или иного языка называются войны, изгнание и миграция населения, смешения языков. Кроме того, в ЮНЕСКО считают, современные СМИ также способствуют исчезновению отдельных языков, поскольку доминирующий в мире английский имеет особенно высокий потенциал влияния на другие языки.

Седмица.