Британская королева выступила с речью в поддержку религии

В своем первом публичном выступлении в этом году королева Великобритании встала на защиту религии. Речь Ее Величества, произнесенная перед лидерами девяти основных религиозных конфессий страны, была составлена «в категорических формулировках» и является «одной из самых откровенных за всю шестидесятилетнюю историю ее правления», сообщает Ислам для всех со ссылкой на islamtoday.

В своем выступлении она указала, что религия всегда служила людям руководством в их жизни, и подчеркнула, что долг Англиканской церковь, главой которой она является, защищать свободу вероисповедания последователей других религий во имя строительства «лучшего общества».

«Концепция нашей официальной церкви часто неправильно понимается и, я считаю, не получает должной оценки… Его роль не в том, чтобы защищать англиканство от вытеснения другими религиями. Напротив, долг церкви – защищать свободное исповедание всех религий в этой стране», сказала королева.

Выступление Ее Величества тем более актуально на фоне того, что на прошлой неделе один из британских судов вынес беспрецедентное постановление, запрещающее молитву в местных городских советах.

Судьи отменили многовековой обычай, запретив привычный порядок молитвы в одном из муниципалитетов в графстве Девоншир.

Это и другие события, в том числе недавние случаи, когда работникам госсектора не позволяли демонстрировать христианские символы на рабочем месте, вызвали в стране горячие дебаты о том, к чему это может привести.

