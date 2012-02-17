Мусульманка побила дочку за роман с христианином

Суд Антверпена (Бельгия) приговорил семью мусульман (58-летнюю Ресмию, 69-летнего Сайхуда, а также двух сыновей этой супружеской пары - Махмуда и Али) к 3 годам лишения свободы за жестокое обращение с их же дочерью и сестрой - 26 - летней Асель.

В 2002 году девушка стала встречаться со своим одноклассником по имени Питер, христианином. Он, конечно, не имел ничего общего с мусульманской общиной Бельгии. Родные Асель, которые заранее выбрали для нее будущего мужа - мусульманина, были "возмущены". В 2008 году родители предъявили Асель ультиматум: она должна была либо отказаться от своего избранника, или прекратить любые отношения и контакты со своей семьей. Девушка оставила семью и общину. Через полтора года молодые люди решили пожениться. Асель надеялась, что ей удастся получить благословение родителей на этот брак. Тем временем мать девушки уговорила дочку "временно" вернуться домой.

30 августа 2010 отец, мать и двое братьев напали на девушку и жестоко избили ее. Согласно материалам следствия, мать нанесла дочери несколько ударов молотком по голове.

Асель была госпитализирована в тяжелом состоянии с сотрясением мозга. В суде все члены семьи отрицали свою вину.

Ресмии, Сайхуду и сыновьям придется не только пойти в тюрьму, но и выплатить компенсации за моральный ущерб.

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