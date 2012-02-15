Государство не в полной мере использует потенциал религиозного воспитания

Преподавание предметов духовно-моральной направленности в школах и создание сети частных учебных заведений, основанных религиозными организациями, являются эффективными способами укрепления нравственных устоев общества, в частности института семьи.

Такой вывод содержится в исследовании под названием «Роль религиозных ценностей в воспитании высоконравственных граждан», проведенном в декабре 2011 года Институтом религиозной свободы совместно с Центром политических студий и аналитики.

Как известно, на сегодняшний день в Украине до сих пор существует проблема, связанная с отсутствием законодательного урегулирования возможности религиозных организаций учреждать частные учебные заведения наравне с другими юридическими лицами – общественными, благотворительными и другими организациями, а также физическими лицами.

"На практике верующие родители не имеют возможности предоставлять своим детям внешкольное, среднее или высшее образование, которое бы отвечало их мировоззрению и религиозным убеждениям, то есть воспитывать собственных детей на основании общепризнанных религиозных ценностей", – отмечают авторы.

В ходе исследования были проанализирован опыт воспитания детей в государственных и коммунальных учебных заведениях Львовской области, где предметы духовно-нравственной направленности преподаются в большинстве школ с 1 класса, и опыт Луганской области, где преподается курс светской этики.

Результаты сравнения социальных показателей этих регионов позволяют сделать вывод о тесной взаимосвязи воспитания на основе религиозных ценностей с формированием у личности высоких моральных качеств, ответственного поведения и способности противостоять негативным воздействиям постмодернистского общества.

Исследование проведено в рамках тренинга «Гражданское общество и парламент: как сотрудничать эффективно», организованного Вестминстерским консорциумом в рамках Программы усиления кадрового потенциала Аппарата Верховной Рады Украины.

