У христиан сегодня праздник – Сретение Господне

15 февраля православные христиане празднуют Сретение Господнее. Сретение символизирует собой встречу Старого и Нового Заветов.

В этот день Дева Мария и ее муж Иосиф принесли младенца Иисуса в иерусалимский храм. Священник Симеон, которому было уже более 300 лет, однажды усомнился в том, что сына Божьего родит непорочная дева. И судилось ему жить, пока не убедится в точности пророчества Исайи. Вот эта долгожданная встреча и произошла 15 февраля. На следующий день умиротворенный старец умер.

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