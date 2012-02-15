У христиан сегодня праздник – Сретение Господне
15:31, 15 февраля 2012Общество
0
"Сретение" значит "встреча"
15 февраля православные христиане празднуют Сретение Господнее. Сретение символизирует собой встречу Старого и Нового Заветов.
В этот день Дева Мария и ее муж Иосиф принесли младенца Иисуса в иерусалимский храм. Священник Симеон, которому было уже более 300 лет, однажды усомнился в том, что сына Божьего родит непорочная дева. И судилось ему жить, пока не убедится в точности пророчества Исайи. Вот эта долгожданная встреча и произошла 15 февраля. На следующий день умиротворенный старец умер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter