Все о празднике Сретения – на специальном сайте
Можно выбрать поздравительную открытку
Сайт «Сретение» посвящён великому таинству встречи Бога и человека.
Первый шаг делает Бог. Он дает человеку некий знак Своего присутствия. Человек слышит таинственный зов Бога, а его шаг навстречу Богу является ответом на этот зов. Бог призывает человека явно или тайно, ощутимо или почти незаметно.
Вера – это путь, по которому Бог и человек идут навстречу друг другу.
Вы перенесётесь в то далёкое время, в святой град, где на пороге Иерусалимского храма святое семейство встречает старец Симеон с пророчицей Анной, а история праздника раскроет глубину любви Бога к человеку.
Увидеть это событие поможет икона Сретения: радость человека, встречающего Господа.
Вниманию маленьких читателей на сайте представлены стихи и рассказы.
С помощью открыток вы сможете поздравить своих близких, родных и знакомых, напомнив им о глубоком значении Сретения Господнего.
А непридуманные истории расскажут о всей неповторимости путей к Богу, о человеческом сердце, которого коснулась радость встречи.