Все о празднике Сретения – на специальном сайте

Сайт «Сретение» посвящён великому таинству встречи Бога и человека.

Первый шаг делает Бог. Он дает человеку некий знак Своего присутствия. Человек слышит таинственный зов Бога, а его шаг навстречу Богу является ответом на этот зов. Бог призывает человека явно или тайно, ощутимо или почти незаметно.

Вера – это путь, по которому Бог и человек идут навстречу друг другу.

Вы перенесётесь в то далёкое время, в святой град, где на пороге Иерусалимского храма святое семейство встречает старец Симеон с пророчицей Анной, а история праздника раскроет глубину любви Бога к человеку.

Увидеть это событие поможет икона Сретения: радость человека, встречающего Господа.

Вниманию маленьких читателей на сайте представлены стихи и рассказы.

С помощью открыток вы сможете поздравить своих близких, родных и знакомых, напомнив им о глубоком значении Сретения Господнего.

А непридуманные истории расскажут о всей неповторимости путей к Богу, о человеческом сердце, которого коснулась радость встречи.



