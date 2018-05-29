Сретение - праздник встречи человека с Богом

15 февраля – праздник встречи человека с Богом.

По существу, весь смысл нашей жизни состоит в том, чтобы увидеть Христа прежде нашей смерти и так к этому стремиться, как стремился святой праведный Симеон, которому открылась эта тайна в явлении Богомладенца. Святой старец принял в свои руки на пороге храма Младенца Христа, чтобы навсегда остаться с Ним.

Сретение. Палехские письма. Начало XIX в.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Сретение Господне – двунадесятый праздник, отмечается 2 февраля по старому стилю, 15 февраля по-новому. Слово «сретение» значит встреча.

На 40-й день по Рождестве Христовом Богородица Мария, исполняя предписание Моисеева Закона, принесла Младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

По законному требованию все еврейские дети-первенцы мужского пола, в сороковой день после рождения, представлялись в храме и посвящались Богу. При этом родители приносили за первенцев узаконенную пророком Моисеем жертву очищения и уплачивали небольшой денежный взнос, освобождающий новорожденных от постоянного пребывания на службе при храме.

Сопровождающий Богоматерь Иосиф Обручник – опекун Богомладенца, – так же, как и обычные родители, принес за Него в храм установленную денежную плату и в жертву очищения – двух голубиных птенцов.

В это же время в Иерусалиме жил «человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нём. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк. 2, 25-26).

Симеон – учёный человек, в числе 70-ти переводчиков в 3 веке до Рождества Христова при египетском царе Птоломее переводил Священное Писание Ветхого Завета. В книге пророка Исаии, при переводе фразы «Се Дева во чреве примет и родит Сына...», он хотел исправить слово «Дева» на «молодая женщина», потому что не поверил, «как может Дева родить?» Ангел Божий предстал пред ним и запретил исправлять, предсказав, что он сам станет свидетелем этого чуда.

И ВОТ ЭТОТ ДЕНЬ НАСТУПИЛ

Когда Иосиф и Мария принесли в храм Младенца Христа, Симеон, по вдохновению Святого Духа пришел в храм. В это же время в храме служила пророчица Анна. Никто из обычных посетителей храма не увидел в принесенном Младенце Спасителя мира, однако «род человеческий, – говорит архиепископ Херсонский Иннокентий, – успел выслать на сретение

Его двух ангелов во плоти: Симеона и Анну, престарелых летами, но юных духом».

Пророческий взор Симеона остановился на Деве Марии, державшей на руках Божественного Младенца. Старец увидел в Нем «Утешение Израилево», обетованного Мессию и в священном трепете и восторге воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, так как видели очи мои спасение Твое, свет во откровение народам и славу людей твоих».

«Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем», – замечает евангелист и продолжает: «И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: вот лежит на падение и на восстание многих в Израиле...» (Лк. 2, 33-35). В этих словах Симеон, названный позже Богоприимцем, провидит то время, когда покоящийся на его руках Младенец Иисус выйдет на проповедь и как различно воспримут Его люди.

В Иерусалимской Церкви этот Праздник был уже в 4 столетии.

Однако Особенная торжественность Сретения Господня была придана при императоре Юстиниане (527-565). Константинополь и его окрестности поразила эпидемия моровой язвы, принявшая угрожающие размеры. Затем произошло грозное и опустошительное землетрясение в Антиохии, от которого город был сильно разрушен, погибло много людей. В Праздник Сретения Господня в Константинополе было совершено торжественное бдение, сопровождавшееся усердной молитвой об избавлении от постигших бедствий. Моровая язва прекратилась.

Сретение Господне, Андрей Рублев.

САМАЯ ГЛАВНАЯ ВСТРЕЧА

15 февраля – праздник встречи человека с Богом.

По существу, весь смысл нашей жизни состоит в том, чтобы увидеть Христа прежде нашей смерти и так к этому стремиться, как стремился святой праведный Симеон, которому открылась эта тайна в явлении Богомладенца. Святой старец принял в свои руки на пороге храма Младенца Христа, чтобы навсегда остаться с Ним.

Встреча с Богом неминуема для каждого человека, и она происходит здесь, на земле, прежде чем будет другая встреча – последняя и вечная. Все решается в жизни каждого человека в зависимости от того, как он относится к Христу, и здесь не может быть никакой середины: или мы со Христом Богом, или против Него. Отсутствие, какого либо «срединного» пути, когда можно утром и днем верить во что-то мирское или сакральное, где Бог отсутствует, а вечером вспоминать о Спасителе подтверждается не только вознесением Спасителя на Крест, но и всей историей человечества.

Лишь на короткий срок можно уверить себя и окружающих, что твой жизненный или политический путь может быть многовекторным и многоплановость жизни естественное состояние. Разочарование придет очень скоро, а после него надо будет делать выбор. Во всей полноте это раскроется и в последней встрече (сретении) Бога с нами, когда Он придет судить мир. Тогда никакой середины быть не может. Одни направо – к Богу, другие налево – в пекло. Именно в пекло, а не в какую-то туманную, грустную и спокойную иную реальность, о которой нам постоянно твердят современные эзотерики и фантасты.

ВСТРЕЧАТЬ ХРИСТА КАЖДОМУ ПРИДЕТСЯ

Ни одному человеку невозможно быть нейтральным по отношению ко Христу, знает он о Нем или не знает. Лишь до определенного времени можно не замечать или не хотеть знать Бога, но обязательно к каждому из нас придет то время, когда наше безразличие или молчание станет прямым участием в беззаконии и преступлении. Поэтому никому невозможно избежать праздника Сретения. Встречать Христа каждому придется, независимо от того есть у тебя желание это делать или оно отсутствует.

Давайте представим такую ситуацию: на ваше предприятие приходит новый руководитель. Вы можете проигнорировать его встречу, сказаться больным, посетовать на занятость и срочность дел или придумать иную причину своего отсутствия, но при любых обстоятельствах ваше дальнейшее продвижение по службе и ваши доходы будут все равно зависеть от нового начальника. Но ведь это всего лишь встреча земного с земным, смертного со смертным. А нам ведь предстоит встреча с

Начальствующим нашей собственной вечной жизни! В дни земные еще есть возможность, что-то исправить, но ее не будет, если мы не подготовимся к встрече с Христом. Встречи, которая будет решать твою «судьбу» не на несколько лет, а навсегда.

Бог создал человека свободным в своем выборе, но Он нигде не говорил, что у тебя не произойдет встречи с Ним. Она неминуема.

Сегодня нет такого дня, когда бы мы не слышали сетования на человеческое равнодушие, жалобы на безразличие окружающих, плача обиженных и оставленных. Телевидение, газеты и вездесущий интернет пестрят обличениями, оскорблениями, уничижением человека. Более того. Оскорбление сегодня считается – борьбой за правду, а ерническое унижение человеческого достоинства – интеллектуальным креативом.

В минуты душевного (не духовного!) просветления мы понимаем, что так нельзя, что это невозможно понять и принять, но просветление замазывается очередной сплетней или рекламным роликом, а отсутствие встречи с Богом отодвигает крик души «почему так?» на ее дальние задворки, чтобы не слышно было.

Сретение, Витторе Карпаччо.

БОЛЬШИНСТВО ИДУТ К БОГУ С ОДНИМ ТРЕБОВАНИЕМ: «ДАЙ!»

Так все же, почему так? Отчего победило равнодушие? Ведь сегодня наши душевные порывы могут лишь анонимно кого-то критиковать, кричать в толпе лозунги-оскорбления, выискивать очередного врага и все жизненные проблемы видеть лишь через призму денежной купюры.

Ответ прост и элементарен – отсутствия встречи с Богом.

Если тебе на протяжении десятилетий рассказывать только о негативах, говорить о врагах и соперниках, лить грязь на соседей и родных, то ты забудешь о белом цвете, о чистоте, о святости, о Боге. Даже Господь становится для нас лишь еще одним способом добычи здоровья и благ. Как не считай, но большинство тех, кто переступает пороги наших храмов, идут к

Богу с одним требованием: «Дай!». Отсюда и бесчувственность, и равнодушие, и безразличие.

Избегаешь встречи с Христом, Его Сретения – получаешь букет негатива и жизненную дорогу, где лишь колдобины неудач и колючки преткновений.

ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК ПРИДЕТ СМЕРТЬ, КАЖДЫЙ ПРИЗВАН УВИДЕТЬ ХРИСТА

В этом единственный смысл жизни каждого человека. Самое страшное, когда человек через свое собственное равнодушие умирает второй смертью прежде, чем придет его телесная смерть. Душа становится мертвой, бесчувственной к добру и злу и потенциальным кандидатом вечной смерти.

В наши дни культивируются безумное беззаконие и безнравственность, поэтому вопрос выбора между добром и злом становится еще более обозначенным и насущным. Здесь собственных сил недостаточно, да и надеяться только на себя чрезвычайно опасно.

Слишком часто наши действия, поступки и мысли берут начало в страстях и грехе, то есть там, где руководитель – лукавый, именно тот, о котором мы постоянно просим Бога «и избави нас от лукавого». Нужна помощь, нужен союзник, который без сомнения поможет. Если не успели встретить Бога, если отошли от Него, если не чувствуем Его присутствия и помощи, то надобно идти в Церковь. Здесь, в храме Божьем, в окружении подвижников веры и благочестия, под покровом Богородицы, в возможности стать причастником Самому Богу – источник непрекращающейся благодати и укрепляющей, и утверждающей, источник силы.

Церковь ежедневно радостно возвещает нам устами праведного Симеона, что спасение открывается пред лицем всех людей, но оно возможно только для тех, кто стремится к встрече с Богом, кто не сомневается в Его победе даже тогда, когда все говорят о поражении.

«На всех путях встречается Господь – обращается ко всем нам святитель Феофан Затворник, – Только всякий твори свое дело как следует. Живи хорошо, как семьянин, как гражданин, как сын Церкви… и освятит тя Христос, и возблаговолит быть принятым в объятия сердца твоего как в объятия праведного Симеона».

Надобно постоянно стремиться к тому, чтобы в нашей временной жизни было как можно больше встреч со Спасителем, чтобы во время последней из них, в день судный, каждый из нас услышал обращенный к нам Божественный глас: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25, 34).

С Праздником Сретения Господня!

Акафист Сретению Господню

Протоиерей Александр Авдюгин.