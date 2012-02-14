Уполномоченный по правам человека заявляет о проблемах с религиозной свободой в Украине

Вопрос реституции церковной собственности в Украине является насущной проблемой государственно-конфессиональных отношений в нынешних условиях.

Такое мнение высказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева в Ежегодном докладе о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине. Печатную версию доклада 8 февраля она представила во время своего выступления в сессионном зале парламента, сообщает Институт религиозной свободы.

По убеждению Уполномоченного, процесс возвращения религиозным организациям культовых зданий и другого имущества культового назначения должен продолжаться и требует урегулирования соответствующим законом. “Его принятие могло бы существенно снизить остроту конфликтов, которые продолжают быть источником напряженности в межконфессиональных и государственно-церковных отношениях”, – считает Нина Карпачова.

В докладе отмечено, что на сегодняшний день религиозные организации Украины обеспечены культовыми зданиями лишь на 69 %. В целом около 8 тысяч религиозных организаций в Украине осуществляют религиозную деятельность в арендованных помещениях или в приспособленных под молитвенные.

В отличие от предыдущих лет, в этот раз Доклад омбудсмена содержит отдельный раздел под названием «Свобода мировоззрения и вероисповедания».

В документе указаны общие данные о религиозной ситуации в Украине по состоянию на начало 2011 года (хотя они датируются 2012 годом). В частности, приведена статистика состояния религиозной сети и характеристика основных конфессиональных направлений.

Мониторинг Уполномоченного по правам человека свидетельствует о наличии множества проблем в сфере обеспечения прав человека на свободу совести и вероисповедания.

В течение 2011 года к Уполномоченному "поступило 4760 обращений от 99 486 тыс. человек по вопросам усовершенствования действующего законодательства о свободе совести и религиозных организациях, процедуры восстановления права религиозных общин на реституцию церковного имущества, национализированного (конфискованного) во времена бывшего Союза ССР, возвращения религиозным организациям культовых и других церковных сооружений, находящихся в государственной или коммунальной собственности, реализации права на выделение земельных участков, аренды объектов недвижимости для религиозной деятельности, принятия мер по противодействию разжиганию межконфессиональной вражды".

При этом около 70% этих обращений касались нарушения права верующих на альтернативную форму учета налогоплательщиков без применения идентификационного номера. Эти обращения вызваны принятием в конце 2010 года Налогового кодекса Украины.

Уполномоченный по правам человека считает, что гармонизация национальной модели общественно-религиозных и государственно-церковных отношений в соответствии с европейскими стандартами требует скорейшего принятия Концепции государственно-конфессиональных отношений в Украине и обновления действующего законодательства.

Следует заметить, по словам парламентского омбудсмена, “в нынешних условиях отношения между церковью и государством все более приобретают характер равноправного диалога”.