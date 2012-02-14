Состоялась панихида по жертвам аварии на «Costa Concordia»

В римской базилике Санта Мария дельи Анджели состоялась большая поминальная служба по жертвам потерпевшего крушение круизного лайнера «Costa Concordia», сообщило Австрийское агентство католических новостей.

В траурной мессе присутствовали президент Италии Джорджо НАПОЛИТАНО, премьер-министр Марио МОНТИ, члены парламента и руководители политических партий Италии.

Панихиду возглавил секретарь Конференции католических епископов Италии монсенйор Мариано КРОЧИАТА. В ней принял участие и - прибывший несколько позже из-за непогоды - президент Конференции епископов кардинал Анджело БАНЬЯСКО.

В результате этой катастрофы на море, которая произошла вечером 13 января возле итальянского острова Джильи, 17 человек погибли и 15 пропали без вести.

Седмица.Ru