У Собора св. Павла разрешили протестовать еще 9 дней

Британский судья сегодня позволил демонстрантам из движения "Оккупируй Лондон" протестовать у Собора святого Павла в Лондоне еще, по крайней мере, девять дней. Об этом на состоявшемся сегодня заседании гражданской секции апелляционного суда Англии и Уэльса объявил ее председатель, Хранитель свитков Дэвид НЬЮБЕРГЕР, сообщает ИТАР-ТАСС.

Месяц назад Высокий суд Лондона постановил ликвидировать палаточный лагерь, который манифестанты разбили в октябре рядом со ступенями Собора. Высокий суд согласился с мнением Корпорации Лондонского Сити - муниципалитета делового района британской столицы. Корпорация утверждает, что палаточный лагерь представляет угрозу общественной гигиене и правопорядку.

Однако один из демонстрантов подал протест в апелляционный суд. Его председатель, Хранитель печати, 22 февраля должен будет решить, принимать ли протест к рассмотрению. Если апелляция не будет принята, лагерь должен быть ликвидирован.

Британские СМИ полагают, что манифестанты, скорее всего, подчинятся такому решению суда и свернут палатки у Собора добровольно. Таким образом властям Лондонского Сити не придется применять силу для разгона демонстрантов. Лагерь может быть перенесен в другой район Лондона.

В лагере у собора сейчас стоят от 150 до 200 палаток, в которых греются от нескольких десятков до нескольких сот демонстрантов, число которых меняется в зависимости от времени дня и погоды. Рядом с палатками установлены переносные туалеты и походная кухня.

Демонстрация в Лондоне является частью всемирного антикапиталистического движения под лозунгом "Оккупируй Уолл-стрит", начавшегося в Нью-Йорке. Манифестанты протестуют против действий банков. По их мнению, именно банкиры и финансисты породили мировой экономический кризис, на решение которых правительства вынуждены тратить триллионы долларов из средств налогоплательщиков.

Корпорация Лондонского Сити ставит в себе в заслугу, что решает противоречия с манифестантами через суд. Власти британской столицы указывают на то, что во Франции и в США аналогичные палаточные городки были ликвидированы полицией без вердикта суда.

