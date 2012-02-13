Житель Иллинойса передумал судиться с Ватиканом

Адвокаты американца, ставшего жертвой сексуальных домогательств со стороны католического священника, отозвали судебный иск, ответчиками по которому выступают Ватикан и лично Папа римский Бенедикт XVI, сообщает Associated Press.

Речь идет об иске, поданном в 2010 году в окружной суд Милуоки, штат Висконсин. В своем заявлении истец утверждал, что в детстве подвергался сексуальному насилию со стороны священника Лоуренса Мерфи.

После кончины Мерфи в 1998 году выяснилось, что в Ватикане знали о подозрениях в адрес священника, однако не приняли в отношении него никаких мер. Адвокаты истца пояснили, что истец хотел получить от Ватикана документы по делу Мерфи, а не добивался компенсации. В ходе процедуры банкротства архиепархии Милуоки истец получил более 30 тысяч страниц желаемых документов, после чего принял решение о прекращении дела. Подобное пояснение адвокаты Ватикана сочли "нелепым".

Лента.Ру