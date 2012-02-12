В Британии прошли памятные служения в честь Ч. Диккенса

Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская возглавили памятные служения в честь 200-й годовщины со дня рождения Чарльза Диккенса, сообщает CNL-NEWS со ссылкой на Christian Today.

Диккенс родился в Портсмуте в 1812 году и стал одним из самых важных авторов в Британии, бросив вызов социальным нормам викторианской Британии и судьбе детей в частности.

Во время памятного служения в Вестминстерском Аббатстве принц Чарльз возложил венок на могилу писателя.

Отрывки из произведений прочитали актер Ральф ФЕННЕС, писатель Клэр ТОМАЛИН и пра-правнук Диккенса Марк ДИККЕНС.

Старший священник Вестминстера Джон ХОЛЛ сказал:

«Гуманизм и сочувствие Диккенса оказали чрезвычайное влияние на викторианскую Англию через его произведения, которые пользуются огромной популярностью. Это двухсотлетие должно обновить наше обязательство улучшить судьбу неимущих в наши дни».

Еще одно служение в церкви св. Марии в Портсмуте посетил биограф Саймон КЭЛОУ и актриса Шейла ХЭНКОК, которая прочла фрагмент из «Оливера Твиста».

Памятные события прошли также и в других частях Британии и мира в честь вклада Диккенса в литературу.

Всемирное 24-часовое чтение произведений Диккенса было организовано Британским Советом. Оно началось в Австралии утром и закончилось в полночь в Объединенных Арабских Эмиратах.

